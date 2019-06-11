МИД Украины призывает усилить санкции против России из-за новых арестов в Крыму

КИЕВ. 11 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины призывает усилить политическое, экономическое и санкционное давление на РФ из-за репрессий против коренного населения под прикрытием "борьбы с терроризмом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Призываем усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и г. Севастополь", - говорится в заявлении.

Новые аресты в оккупированном Крыму - это реакция России на слушания, которые происходят сейчас в Международном Суде ООН и Третейском суде в Гааге.

"Подобная демонстрация уверенности в собственной безнаказанности и неуважения к международным юрисдикционным органам должна получить надлежащий ответ", - отмечается в заявлении.

Также отмечается, что Российская Федерация должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 года и 22 декабря 2018 года, а также приказ Международного суда ООН относительно мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, утром 10 июня в аннексированом Россией Крыму силовики устроили очередные обыски у местных жителей и задержали восемь крымских татар.