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Денисова о заключенных россиянах в Украине: Зеленский имеет добрую волю освободить всех

Денисова о заключенных россиянах в Украине: Зеленский имеет добрую волю освободить всех

Людмила Денисова

КИЕВ. 11 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Москве со своей российской коллегой Татьяной Москальковой обсудила вопросы возможного освобождения граждан РФ, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Украины, а также добавила, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины.

Я отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех", - написала Деинсова.

Как сообщал УНН, Денисова в Москве встретилась с Москальковой, говорили об освобождении заключенных.

Напомним, Украина требует возврата 113 находящихся в РФ и Крыма украинцев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Денисова Людмила
Денисова Людмила
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