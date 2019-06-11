Денисова о заключенных россиянах в Украине: Зеленский имеет добрую волю освободить всех

КИЕВ. 11 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Москве со своей российской коллегой Татьяной Москальковой обсудила вопросы возможного освобождения граждан РФ, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Украины, а также добавила, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины.

Я отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех", - написала Деинсова.

Как сообщал УНН, Денисова в Москве встретилась с Москальковой, говорили об освобождении заключенных.

Напомним, Украина требует возврата 113 находящихся в РФ и Крыма украинцев.