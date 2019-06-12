Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым
Дуня Миятович
КИЕВ. 12 июня. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович подтвердила намерения посетить анексированный Россией Крым. Об этом сказано в заявлении комиссара в Facebook, передаёт УНН.
"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете в отношении моего визита в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще предстоит подтвердить", - говорится в заявлении Миятович.
По словам Миятович, перед ней стоит много вопросов, которые необходимо прояснить, чтоб она "могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове".
Как сообщал УНН, в начале апреля Миятович прибыла с неофициальным визитом в Москву, где адвокат Николай Полозов, защищающий права крымских татар и военнопленных моряков, встретился с ней и рассказал о ходе дел "узников Кремля".