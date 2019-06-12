Регистрация | Вход |
USD: 26,30 -0,0760  EUR: 29,77 -0,0360 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 12 июня 2019 11:25
Получить тестовый доступ
Заседание Кабинета министров Украины
Эксклюзивные новости УНН
В мае пенсии получали около 600 тыс. переселенцев
В мае пенсии получали около 600 тыс. переселенцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1830
Версия для печати

Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым

Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым

Дуня Миятович

КИЕВ. 12 июня. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович подтвердила намерения посетить анексированный Россией Крым. Об этом сказано в заявлении комиссара в Facebook, передаёт УНН.

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете в отношении моего визита в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще предстоит подтвердить", - говорится в заявлении Миятович.

По словам Миятович, перед ней стоит много вопросов, которые необходимо прояснить, чтоб она "могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове".

Как сообщал УНН, в начале апреля Миятович прибыла с неофициальным визитом в Москву, где адвокат Николай Полозов, защищающий права крымских татар и военнопленных моряков, встретился с ней и рассказал о ходе дел "узников Кремля".

Источник: УНН
Теги: Крым, права человека, Совет Европы, комиссар
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.