У Президента анонсировали представление новых глав ОГА

КИЕВ. 12 июня. УНН. У Президента пообещали представить новых председателей областных государственных администраций, где накануне прокатилась волна увольнений, в ближайшее время с тем, чтобы на следующем заседании члены Кабинета министров оперативно рассмотрели эти кандидатуры. Об этом сообщил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, в ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам, и, если бы Кабинет министров оперативно обработал, на следующем Кабмине были бы соответствующие представления, то это было бы очень хорошо", - отметил Герус.

Напомним, вчера Президенту Украины Владимиру Зеленскому от Кабинета министров поступила первая часть представлений об увольнении руководителей облгосадминистраций.

Президент подписал указы об увольнении с должностей председателей 12 областных государственных администраций в Украине, а также об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей еще трех ОГА. Также он назначил временных руководителей ряда ОГА.