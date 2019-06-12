Зоря развеял основные мифы про Томос

КИЕВ. 12 июня. УНН. Архиепископ Евстратий Зоря разъяснил основные положения содержания Томоса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Итак, Зоря объяснил основное содержание Томоса:

1. В Томосе говорится об автокефальной Церкви, внесенной в Диптихе (а не об автономии в составе Вселенского Патриархата). Например, в разгар спора с Москвой несколько месяцев назад Иерусалимский Патриархат показательно просил и получил миро от Вселенского Патриарха. И наоборот, Румынская Церковь, которая сначала была в статусе Митрополии и получала миро от Константинополя, через несколько десятилетий после Томоса получила статус патриархата и Румынский Патриарх сейчас освящает миро, имея при этом отличные отношения с Константинополем.

2. Ряд Поместных автокефальных церквей берут миро из Константинополя, что не умаляет их статуса автокефалии.

3. Томосом все избрания на иерархическое служение и вообще решения по управлению исключительной компетенцией Поместной Православной Церкви. И когда кто-то утверждает, что "ПЦУ зависит от Константинополя так же, как УПЦ МП - от Москвы", то достаточно сравнить два устава, чтобы увидеть, насколько это не соответствует действительности.

4. Действительно, в Томосе подчеркнуто право апелляции (екклето) к Вселенскому Патриарху для окончательно осужденных церковным судом. Но это право имеет характер исключительный и не касается "решения всех дел".

Также он отметил, что текст Томоса публично известен с 6 января 2019 года, а основные его положения были понятны еще из проекта Устава ПЦУ, предложенного Синодом ОП для Объединительного Собора.



"То есть 15 декабря 2018 года точно было известно и о миро, и о диаспоре, и о праве апелляции. Не было известно дословно, но эти точки являются принципиальными для ОП и будут отражены в Томосе - было известно и понятно", - написал звезда.

Напомним, почетный патриарх Филарет продолжил по прежнему обвинять предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в зависимости от Вселенского патриархата.