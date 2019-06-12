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Президент назначил Абромавичуса в Наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Президент назначил Абромавичуса в Наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Айварас Абромавичус

КИЕВ. 12 июня. УНН. Экс-министра экономразвития Айвараса Абромавичуса Президент Украины Владимир Зеленский назначил в состав Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом говорится в соответствующем Указе главы государства, сообщает УНН.

"В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 17 марта 2014 № 309 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" (с изменениями, внесенными Указами от 17 ноября 2016 № 510 и от 18 января 2018 № 8):

назначить Абромавичуса Айварас членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" (по согласованию);

в связи с истечением срока полномочий членов Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Я.Скалька, И.Черкасского абзацы третий, четвертый исключить", - говорится в Указе № 402/2019.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Источник: УНН
Теги: Абромавичус, указы, Укроборонпром, Владимир Зеленский
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