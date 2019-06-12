Зеленский внес изменения в положение о дипломатическом советнике

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение, регулирующих статус дипломатического советника органа исполнительной власти. Об этом говорится в Указе главы государства, сообщает УНН.

Глава государства внес изменения в Указ Президента Украины от 31 декабря 2005 года №1901

"Внести в Указ Президента Украины от 31 декабря 2005 года № 1901 "Об утверждении Положения о дипломатического советника органа исполнительной власти" (с изменениями, внесенными Указом от 18 июля 2016 № 303) следующие изменения:

1) в названии, преамбуле, статьях 1 и 2 слова "орган исполнительной власти" во всех падежах и числах заменить словами "государственный орган" в соответствующем падеже и числе;

2) в Положении о дипломатического советника органа исполнительной власти, утвержденном этим Указом:

а) y названии и тексте слова "орган исполнительной власти" во всех падежах заменить словами "государственный орган" в соответствующем падеже", - говорится в Указе № 401 от 12 июня 2019 года.

Также отныне определения дипсоветника будет звучать следующим образом:

"Дипломатический советник государственного органа - дипломатический служащий, временно командированный Министерством иностранных дел Украины в соответствующий государственный орган для выполнения дипломатических функций и назначенный на должность дипломатического советника, введенную в государственном органе".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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