Рева не хочет министерского портфеля в другом правительстве

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министр социальной политики Андрей Рева не планирует баллотироваться в народные депутаты, а хотел бы продолжить работу в должности министра, но исключительно в правительстве Владимира Гройсмана. Об этом сообщил сам министр социальной политики Андрей Рева в комментарии журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я не планирую быть народным депутатом. Министром я работал в правительстве Владимира Гройсмана. Если будет правительство Владимира Борисовича, и он будет считать, что я нужен, - это один вариант. Если будет другое правительство - я таких вариантов не рассматриваю", - отметил министр.

При этом он добавил, что ему хватает зарплаты, которую он получает в должности министра социальной политики, и считает, что министры вполне могут жить на зарплату, какой она есть.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман остается в политике, будет участвовать в выборах в парламент, а его политсила будет называться "Украинская стратегия".