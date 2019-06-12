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Правительство утвердило стратегию "Укрзализныци"

Правительство утвердило стратегию "Укрзализныци"

КИЕВ. 12 июня. УНН. Правительство приняло проект распоряжения "О согласовании Стратегии акционерного общества" Украинская железная дорога "2019-2023 годы". Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Предлагаю утвердить эту стратегию", - отметил премьер, поручив государственным органам доработать документ в трехдневный срок.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, стратегия соответствует политике собственности государства и интегрирована в государственную транспортную стратегию до 2030 года. "Основная цель - сделать "Укрзализныцю" привлекательной для инвестиций, эффективной для государства, прозрачной для владельцев и понятной для клиентов", - подчеркнул Кравцов.

По словам вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, в стратегии прописаны фундаментальные подходы и на протяжении следующих лет должна осуществляться системная структурная реформа "Укрзализныци".

"Укрзализныця" должна построить вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Евродирективой с целью открытия конкурентного рынка железнодорожных перевозок. Во исполнение стратегии необходим операционный план", - подчеркнул Кистион.

При этом глава наблюдательного совета УЗ Шевка Аджунер отметил, что эта стратегия - инклюзивная, наработанная в сотрудничестве с профсоюзами, профильными комитетами ВРУ, акционером компании, а одна из главных целей стратегии - создание достойных условий для сотрудников.

Напомним, в Украине назначили уже 26 летних поездов в южном направлении - к морю.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Укрзализныця, стратегия
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