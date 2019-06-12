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Правительство обязало "Энергоатом" продавать электроэнергию по фиксированной цене

Правительство обязало "Энергоатом" продавать электроэнергию по фиксированной цене

КИЕВ. 12 июня. УНН. Правительство обязало компанию "Энергоатом" продавать 90% произведенной электроэнергии по фиксированной цене, фактически лишив компанию ДТЭК конкурента на украинском рынке. Об этом сообщил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня Кабинет министров снова вносит изменения в постановление о ПСО. Я хочу обратить внимание, что согласно того постановления, которое сегодня предлагается, 90% от "Энергоатома" будет продаваться по фиксированной цене гарантированной покупателю. Фактически рынок - это значит рыночная конкуренция, когда две крупнейшие компании ("Энергоатом" и ДТЭК - ред.) в условиях отсутствия импорта эти две компании хоть какую то конкуренцию обеспечивали. Но если на 1 компанию возлагается обязанности 90% своей электроэнергии продавать по фиксированной цене и не участвовать в конкурентном рынке, то для второй компании не остается никакого конкурента и это просто свободный либерализован рынок для одной компании", - отметил Герус.

По его словам, обеспечение конкуренции в таких условиях невозможно, причем понятно, ради интересов которого компании принимаются подобные решения правительства.

На этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ответил, что такое решение необходимо для того, чтобы не допустить роста цен на электроэнергию.

Напомним, 10 июня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет Министров Украины одобрил все необходимые решения, чтобы предотвратить рост цен на электроэнергию с 1 июля - времени введения рынка электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, цены, электроэнергия
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