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Правительство поручило создать Госслужбу по этнополитике и свободе совести

Правительство поручило создать Госслужбу по этнополитике и свободе совести

КИЕВ. 12 июня. УНН. Кабинет министров поручил создать Государственную службу по этнополитики и свободы совести. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Кабинет министров поручил создать Госслужбу по этнополитики и свободы совести как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через министра культуры.

В соответствии с возложенными на новый орган обязанностей, служба реализовывать государственную политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств.

При этом правительство поручило Минкультуры внести в Кабинет министров проект положения о новой службе. Также в решении отмечается, что офис ведомства будет располагаться в Киеве на улице Прорезной, 15.

Напомним, Всеукраинский Совет религиозных объединений выступила с инициативой ввести День свободы совести и вероисповеданий для подчеркивания важности свободного развития церквей и религиозных организаций. Украинский институт национальной памяти поддержал эту идею.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, политика
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