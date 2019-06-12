Рыбалка "продвигает" своего помощника в нардепы

КИЕВ. 12 июня. УНН. Помощник народного депутата Сергея Рыбалки - Артем Дубров, зарегистрировался кандидатом на внеочередные парламентские выборы. Об этом Рыбалка написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мой помощник Артем Дубров пошел кандидатом на парламентские выборы в родном Голосеевском районе Киева.

Он делает ставку на личное общение с избирателями. Только так будущий депутат будет реально знать потребности людей", - написал Рыбалка.

Радикал дал положительную оценку своему помощнику и прорекламировал как "настоящего патриота, активнуго и целенаправленного человека".

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Напомним, что сам Рыбалка не попал в список Радикальной партии Олега Ляшко, как и прогнозировали политологи.

Эксперты, в частности, говорили о низкой эффективности работы радикала в Раде и негативном имидже в целом.

С большой долей вероятности, "токсичность" радикала отразилась и на рейтинге партии РПЛ, говорят специалисты. Потому как на президентских выборах, Днепропетровская область, за которую отвечал Рыбалка, как руководитель региональной партийной ячейки, показала рекордно низкий уровень поддержки Олега Ляшко.