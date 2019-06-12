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Климкин прокомментировал российский "развод" о визите Миятович в Крым

Климкин прокомментировал российский "развод" о визите Миятович в Крым

Павел Климкин

КИЕВ. 12 июня. УНН. Визиты иностранных должностных лиц в Крым, как-то визит комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, должны согласовываться с украинскими, а не российскими властями. Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает УНН.

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен соглашаться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, дураков нет", - написал министр.

Ранее в МИД Украины сделали заявление о российских сообщениях о якобы согласованном визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович во временно оккупированный АР Крым.

Как сообщал УНН, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович подтвердила намерения посетить аннексированный Россией Крым.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, Павел Климкин, Совет Европы

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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