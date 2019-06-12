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Данилюк встретился с Министром инвестиций и развития Польши

Данилюк встретился с Министром инвестиций и развития Польши

КИЕВ. 12 июня. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сегодня в Киеве встретился с Министром инвестиций и развития Республики Польша Ежи Квециньським, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата СНБО Украины.

Сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних экономических отношений и возможности их активизации и дальнейшего развития, а также вызовы безопасности в регионе.

В Министерстве инвестиций и развития Польши также отметили, что во время встречи обсуждался вопрос торговли между Польшей и Украиной, а также инвестиций.

Как сообщал УНН, на этой неделе делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем СНБО посетила район проведения операции Объединенных сил с целью ознакомления с ситуацией на линии соприкосновения и оценки вероятности угроз для военных и мирного населения в Донецкой и Луганской областях.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Польша, Александр Данилюк

В тексте упоминаются

Данилюк Александр
Данилюк Александр
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