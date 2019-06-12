"Группы влияния" стремятся получить контроль над ГБР через его директора Трубу - Варченко

КИЕВ. 12 июня. УНН. Определенные "группы влияния" пытаются втянуть Государственное бюро расследований в политические распри ради того, чтобы подорвать доверие украинцев к ГБР и получить контроль над органом через его директора Романа Трубу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает УНН.

"Учитывая то, что события, которые происходят сегодня в ГБР уже приобрели известность и обнародованы в СМИ, я хочу сообщить следующее. В последнее время определенные неизвестные коллективу лица пытаются втянуть Бюро в политические распри и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе", - написала она.

Ольга Варченко подчеркнула, что заместители директора ГБР и в дальнейшем будут находиться на позиции закона, соблюдении прав и свобод граждан, выполнении решений суда. Также представители Бюро не допустят ни одну группу влияния к управлению органом.

"Получает огласку в коллективе информация, обнародованная директором ГБР на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него состоялась встреча с Президентом Украины, который предоставил ему определенные полномочия и дал наставления по приоритетным направлениям. Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать Закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям. Не сможет!" - отметила заместитель директора ГБР.

Также она призвала коллектив ГБР быть мужественными и профессиональными, не поддаваться на провокации.

"Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей. Несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в частности кадровые и распределение обязанностей, он снова это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено. Советы советников не всегда бывают профессиональными. Надо брать пример с президента: если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, прежде всего перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго соблюдать Закон!" - резюмировала Ольга Варченко.