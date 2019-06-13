Путин надеется на восстановление отношений Украины с Россией при новом руководстве страны

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Украины сможет действовать энергично для восстановления отношений между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление глава РФ сделал в интервью телеканалу "Мир".

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами", - сказал Путин.

"Как бы ни складывались наши отношения с элитами, с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили, прежде всего, личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа и хранящихся где-то за рубежом <...> Но новое-то руководство, надеюсь, лишено вот таких ограничений и чувствует себя свободным, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем", - добавил он.

Путин также выразил надежду, что новое руководство украинского государства не будет прикрываться "русофобскими измышлениями и идеями", чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего, в экономике и социальной сфере.

Напомним, Путин решил не поздравлять Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины за его недружелюбное риторику.

"Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он должен как-то определиться в том, чего он хочет добиться, сделать", - сказал Путин.

Кроме того, Путин назвал Зеленского хорошим актером и заявил, что не отказывался от контактов.