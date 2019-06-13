Спецпредставитель Украины провел переговоры с главой правительства Молдовы по политического кризиса

КИЕВ. 13 июня. УНН. Глава правительства Молдовы Павел Филип и специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский провели переговоры 12 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт премьер-министра Молдовы.

Стороны обсудили приднестровский конфликт в контексте политического кризиса в Молдове. Они также обменялись мнениями относительно политической ситуации в Молдове.

Стороны отметили, что нынешний политический кризис потенциально может дестабилизировать безопасность региона.

Филипп и Крыжановский подчеркнули важность поддержания конституционного порядка в Молдове и отметили, что для преодоления политического кризиса в стране необходим диалог между политическими силами за столом переговоров.

Напомним, Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция призвали к мирному разрешению политического кризиса в Молдове.