Назначенный в руководство СБУ Баканов рассказал о российском гражданстве жены

КИЕВ. 13 июня. УНН. Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что его жена имеет гражданство РФ и сейчас находится в процессе оформления украинского гражданства. Об этом говорится в обнародованном в Facebook пресс-центром СБУ заявлении, передает УНН.

"Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: так не будет", - говорится в заявлении Баанова.

По его словам, он никогда ничего не скрывал и не собирается это делать.

"Моя спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне", - сообщил Баканов.

Он рассказал, что женат, имеет с женой двоих сыновей. "Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинцы", - добавил врио главы СБУ.

"Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. При этом с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года", - сообщил Баканов.

Он отметил при этом, что получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников.

"Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к Президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьем телефоне нет номера Президента. Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию", - подытожил Баканов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.