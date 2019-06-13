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Трибунал сегодня продолжит слушания по делу Украины против России

Трибунал сегодня продолжит слушания по делу Украины против России

КИЕВ. 13 июня. УНН. В четверг в Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага продолжатся устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения дела, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Свои аргументы сегодня представит Россия, передаёт УНН.

"В четверг, 13 июня 2019 года, Российская Федерация представит свою вторую часть устных аргументов", - говорится в заявлении суда.

Так, на даный момент слушания касаются вопроса юрисдикции Арбитражного трибунала для рассмотрения "большого дела Украины против России" по существу.

В понедельник суд опубликовал позиции Украины и России относительно юрисдикции. Указано, что "Российская Федерация считает, что трибунал не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку трибунал не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма".

Источник: УНН
Теги: Россия, трибунал, Украина
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