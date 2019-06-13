Зеленский поздравил Токаева с победой

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в письме Касым-Жомарт Токаева с победой на президентских выборах, сообщает УНН со ссылкой на NUR.KZ.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарт Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане, от своего имени и от имени украинского народа.

Зеленский адресовал президенту Казахстана слова приветствия, и отметил, что выбрав его, избиратели показали ему доверие и тем самым подтвердили его авторитет.

Украинский президент отметил, что надеется на то, что суверенитет и территориальная целостность наших стран будут взаимно поддерживаться, а сотрудничество углубится.

Также Зеленский пригласил Токаева посетить Украину, чтобы в дальнейшем визит казахстанского президента стал импульсом для развития отношений между странами.

“В заключении Зеленский пожелал новому казахстанскому президенту здоровья и успехов, а его народу — мира и процветания”, — говорится в сообщении.

Напомним, Токаев вступил в должность президента Казахстана.