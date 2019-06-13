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НАПК внесло предписание министру Петренко

НАПК внесло предписание министру Петренко

КИЕВ. 13 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания министру юстиции Павлу Петренко, председателям областных и городских советов, а также направило в суд два протокола по урегулированию конфликта интересов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК 7 июня на заседании внесло три предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона и приняло решение о направлении в суд двух протоколов об административных правонарушениях, которые касаются несоблюдения требований ЗУ "О предупреждении коррупции" по урегулированию конфликта интересов", - указали в ведомстве.

В частности, внесено предписание министру юстиции Украины Павлу Петренко по устранению нарушений требований антикоррупционного законодательства и предоставления информации, запрашевоемой агентством, однако не предоставленной.

Также внесено предписание главе Харьковского облсовета Сергею Чернову в отношении директора "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктора Забашты и предписание городскому голове Ивано-Франковска в отношении директора Департамента образования и науки горсовета Игоря Максимчука.

В НАПК напомнили, что за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Также составлено два протокола в отношении главного специалиста, инспектора отдела государственного архитектурно-строительного контроля Трускавецкого городского совета Валентины Киндракевич.

Напомним, НАПК внесло предписания чиновникам, мэрам и председателю ОГА.

Источник: УНН
Теги: министры, Павел Петренко, НАПК

В тексте упоминаются

Петренко Павел
Петренко Павел
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