МИД приняло копии верительных грамот от новоназначенного посла Финляндии в Украине

КИЕВ. 13 июня. УНН. Заместитель Министра Сергей Кислица принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Финляндской Республики в Украине Пяйви Марит Лаино, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

“В ходе беседы собеседники отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества и подчеркнули важность дальнейшего углубления украинского-финляндского взаимодействия, в частности, в контексте председательства Финляндии в Совете Европейского Союза с 1 июля 2019 года”, — указано в сообщении.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

В министерстве также добавили, что: “Было высказана благодарность Финляндии за неизменность позиции по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также предоставление практической помощи в проведении системных реформ в нашем государстве, прежде всего, в сферах реформирования школьного образования и энергоэффективности”.

Напоминаем, в МИД отреагировали на данные “согласованный” визит комиссара СЕ в Крым.