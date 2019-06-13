Хомчак прокомментировал обострением на Донбассе

КИЕВ. 13 июня. УНН. Начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что на оккупированном Донбассе постоянно происходят огневые столкновения, но обострение которое может ввести в панику украинцев нет. Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, передает УНН.

“Сказать, (в оккупированном Донбассе ред.) какое-то обострение, которое может ввести в панику народ нашего государства, то такого обострения нет. Идут боевые будни на территории, где есть столкновение двух воюющих сторон”, — сказал Хомчак.

По его словам, на оккупированном Донбассе за последние несколько лет ситуация остается неизменной.

“Происходит все то, что было последние несколько лет. Там всегда есть огневые столкновения, периодичность обстрелов время от времени нарастает, иногда немножко утихает. Есть потери, есть дни, когда нет потерь, есть дни, когда есть раненые и досадные случаи, когда гибнут наши военнослужащие”, — рассказал Хомчак.

Также он отметил, что РФ пытается дискредитировать украинскую армию.

“Там постоянно провокации и попытки дискредитировать украинскую армию, чтобы показать, что власть в Украине не может управлять ситуацией. Это все потом транслируется в РФ, на территории оккупированных территорий и прилегающих к ней”, - добавил Хомчак.

Напомним, Хомчак рассказал, давали ли команду ВСУ не стрелять в ответ.