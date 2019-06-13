В ООН предоставили ключевые рекомендации Зеленскому, России и "Л/ДНР"

КИЕВ. 13 июня. УНН. В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине призывают Президента Украины Владимира Зеленского поддерживать культуру ответственности и верховенства права в стране. Об этом во время брифинга в Киеве заявила Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает корреспондент УНН.

“Наши ключевые рекомендации следующие: первое — я призываю Президента Украины поддерживать культуру ответственности и верховенства права. Больше надо делать для противодействия давления на судей, для реформирования Генеральной прокуратуры Украины и обеспечить достаточно ресурсов для функционирования Государственного бюро расследований”, — сказала Фрейзер.

Во-вторых, она призвала самопровозглашенные “ДНР” и “ЛНР” предоставить международным наблюдателям регулярный, беспрепятственный доступ ко всем местам содержания под стражей в соответствии с международными стандартами, а также гуманно обращаться с задержанными.

“Те, кто имеют средства контроля за самопровозглашёнными „ДНР“ и „ЛНР“, ответственны и должны быть привлечены к ответственности за совершенные там нарушения прав человека”, — отметила Председатель мониторинговой миссии ООН.

“Третье — мы призываем Российскую Федерацию как оккупационное государство в Крыму придерживаться своих обязательств в соответствии с международными стандартами, прав человека и международного гуманитарного права”, — добавила она.

По словам Фрейзер, РФ также должна выполнить приказы о мер, выданных двумя соответствующими судебными органами в рамках системы ООН.

Первый с 2017 года принят Международным судом ООН — РФ должна отменить запрет деятельности Меджлиса. Второй приказ, объявленный в мае этого года, выданный Международным трибуналом ООН по морскому праву — немедленно освободить 24 моряков и судна, захваченных у Керченского пролива.

Как сообщал УНН, жителям Донбасса Красный Крест отправил 16 грузовиков гуманитарной помощи.