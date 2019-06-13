В ООН рассказали о захвате церквей ПЦУ на Донбассе и обыски священников

КИЕВ. 13 июня. УНН. На неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей происходит захват церквей ПЦУ и обыски в помещениях храмов. Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 февраля по 15 мая, которую обнародовало сегодня Управление ООН по правам человека, передает УНН.

“На территории, контролируемой “Донецкой народной республикой”, здания, принадлежащие Православной Церкви Украины, были захвачены, как сообщалось, “министерством государственной безопасности” “Донецкой народной республики”. В течение отчетного периода, “министерством внутренних дел” “Луганской народной республики”, как сообщалось, проводились обыски в помещениях храмов и жилье священнослужителей, по результатам которых было изъято личные вещи, в частности личная корреспонденция. Деятельность некоторых христианских конфессий, как и раньше, продолжила подвергаться преследованиям со стороны “правоохранительных органов” “Донецкой народной республики”, которые препятствовали собранием прихожан за отсутствия “регистрации”, — говорится в докладе.

В Управлении также высказались касательно переходов храмов и общин к Православной Церкви Украины.

“УВКПЧ обеспокоено тем, что действия, связанные с переходами храмов и общин Украинской Православной Церкви во созданную Православную Церковь Украины, иногда имеют насильственных характер со стороны сторонников обеих церквей, органов местной власти и крайне правых групп”, — отметили в УВКПЧ.

Как сообщал УНН, со слов из архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергея, захват боевиками так называемой “Донецкой народной республики” древнего храма Православной церкви Украины в селе Кузнецово Тельмановского района незаконно, оно нарушает все церковные каноны.