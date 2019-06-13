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За минувшие сутки в МВД поступило 6 сообщений о нарушении избирательного законодательства

За минувшие сутки в МВД поступило 6 сообщений о нарушении избирательного законодательства

КИЕВ. 13 июня. УНН. За минувшие сутки в правоохранительные органы поступило 6 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“За прошедшие сутки поступило к нам 6 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них в городе Киеве — 2, Запорожская, Кировоградская, Львовская и Черкасская область — по одному, но к ЕРДР не вносились и протоколы не составлялись”, — отметил Стойко.

По его словам, с начала избирательной кампании в правоохранительные органы поступило 75 заявлений и сообщений. Больше всего — в Луганской области, городе Киеве, в Днепропетровской, Одесской и др.

При этом он добавил, что в основном правонарушения касаются подкупа избирателей, незаконной агитации, повреждения имущества, сбора персональных данных, хулиганства и препятствования избирательному праву.

Напомним, за время кампании по выборам в Верховную Раду Украины, которая началась 24 мая, зафиксировано 75 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, Украина
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