В АП подтвердили даты визита Зеленского во Францию и Германию

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня - Федеративную Республику Германия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса.

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Напомним, вчера источники сообщили УНН, что запланирован визит Президента во Францию и в Германию. Предварительно речь идет о 17 и 18 июня соответственно.