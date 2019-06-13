Обеспечивать порядок на выборах будут около 135 тыс. правоохранителей - МВД

КИЕВ. 13 июня. УНН. Министерство внутренних дел планирует привлечь к охране общественного порядка во время досрочных выборов 21 июля будет около 135 тыс. правоохранителей. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Всего будет примерно 135 тыс. правоохранителей - имеется в виду всех - и полиция, и пограничники, и ГСЧС, и Нацгвардия. То есть все будут дежурить. Если говорить о полиции, то где-то 70 тыс. - 73-75 тыс.", - отметил Стойко.

По его словам, сейчас идут расчеты необходимого количества правоохранителей. Также для охраны общественного порядка во время выборов планируют привлекать курсантов вузов. В случае необходимости, правоохранителей будут перенаправлять из одной области в другую.

При этом он добавил, что в частности также, предварительно, планируется привлечь 13,5 тыс. бойцов Нацгвардии, 39 тыс. - работников ГСЧС.

Напомним, подразделения Национальной полиции с 15 по 28 июля будут нести службу в усиленном режиме, что связано с проведением в стране внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Только полицейских для обеспечения правопорядка планируется привлечь 70 тыс..