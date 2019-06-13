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Украинский дипломат разведал обстановку в Кишиневе

Украинский дипломат разведал обстановку в Кишиневе

КИЕВ. 13 июня. УНН. Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский 12 июня в Республике Молдова провел встречи со всеми молдавскими руководителями. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Сообщается, что в первой половине дня у спецпредставителя состоялись встречи со спикером избранного по результатам выборов 24 февраля парламента Зинаидой Гречаный и назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами его правительства - главой внешнеполитического ведомства Николаем Попеску, вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой.

Во второй половине он провел встречи с премьер-министром Павлом Филиппом и членами его правительства - вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Уляновски.

Украинский дипломат встретился с Главой Делегации ЕС в Республике Петером Михалко, Послом Румынии в Молдове Даниэлем Ионицэ и представителями Посольства США в стране.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в РМ. Отмечено, что нынешний политический кризис является потенциально дестабилизирующим ситуацию безопасности в регионе", - отметили в МИД.

Также в пресс-службе сообщили, что Виктор Крыжановский отметил, что для Украины важно, чтобы Молдова и в дальнейшем двигалась по пути европейской интеграции.

"Украина призывает все политические силы в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и способствовать дальнейшему демократическому развитию государства", - добавили в МИД.

"МИД Украины обращает внимание представителей СМИ на важность проверки достоверности информации, которая распространяется в информационном пространстве, относительно контактов украинской стороны с молдавскими лидерами", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Конституционный суд в Молдове временно освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.

Мотивацией было указано, что Додон не распустил парламент, как это предусматривало решение Конституционного суда. Филипп подписал указ о проведении досрочных выборов в стране 6 сентября.

К этому социалисты, возглавляемые Додоном, и блок ACUM сформировали правительство во главе с Майей Санду, которую отказывается признавать Демпартия Молдовы, ссылаясь на то, что правительство было сформировано позже срока, отведенного на это законом.

Позже Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы.

Украина призвала всех политических игроков в Молдове решать споры путем политического диалога, чтобы найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию в государстве.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Молдова, дипломат
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