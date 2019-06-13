Регистрация | Вход |
USD: 26,40 0,1029  EUR: 29,89 0,1245 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 13 июня 2019 16:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог повеситься самостоятельно
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог повеситься самостоятельно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7605
Версия для печати

Названы самые продуктивные комитеты Верховной Рады

Названы самые продуктивные комитеты Верховной Рады

КИЕВ. 13 июня. УНН. Наиболее эффективно в 8-м созыве Рады работал Комитет по иностранным делам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины, передает УНН.

Как отметили в организации, производительность работы комитетов Верховной Рады за 5 лет определялась как процент принятых законов от общего числа законопроектов, которые готовились тем или иным комитетом и были вынесены на рассмотрение Рады. Среди ТОП-10 самых эффективных комитетов:

1. Комитет по иностранным делам (председатель - Анна Гопко) - показатель эффективности 76%. За время работы ВР народные депутаты рассмотрели 135 законопроектов, за подготовку которых отвечал Комитет по иностранным делам, из которых было принято в целом - 103 или 76%.

2. Комитет по вопросам европейской интеграции (председателя не выбирали) - 76% (ВР приняла 69 из 91 рассмотренных законопроектов, которые готовил комитет).

3. Комитет по вопросам культуры и духовности (Николай Княжицкий) - 35% (20 из 57).

4. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны (Сергей Пашинский) - 32% (86 из 266).

5. Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики (Виктория Сюмар) - 30% (20 из 67).

6. Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма (Артур Палатный) - 29% (24 из 82).

7. Комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью (Александр Третьяков) - 26% (31 из 118).

8. Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства (Виктор Галасюк) - 25% (38 из 150).

9. Комитет по вопросам науки и образования (председателя не выбирали) - 25% (38 из 150).

10. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (Андрей Кожемякин) - 23% (82 из 353).

При этом в КИУ добавили, что производительность других комитетов ниже (в среднем 17%). Среди непродуктивных - Комитет по вопросам правовой политики и правосудия - 8% (28 из 341) и Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины - 3% (3 из 109).

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что если за пять лет работы лишь несколько процентов законопроектов, которые готовил комитет, были приняты, то это может свидетельствовать об определенных проблемах в организации его работы, а с другой - о низком интересе к нему со стороны большинства народных депутатов и малую настойчивость инициатора документа. Поэтому, по мнению эксперта, естественно, что, к примеру, производительность Комитета по иностранным делам или Комитета по вопросам евроинтеграции значительно выше, чем Комитета по вопросам Регламента.

Напомним, в январе народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады. Так, 39 нардепов не проголосовали ни разу за месяц. Это худший показатель за время работы девятой сессии ВР (сентябрь-январь).

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, работа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.