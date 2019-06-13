В Великобритании голосовали за преемника Мэй: определился победитель

КИЕВ. 13 июня. УНН. Депутаты Консервативной партии Великобритании во вторник проголосовали в первом туре выборов преемника Терезы Мэй в качестве лидера партии и премьер-министра. Всего сегодня проголосовало 313 кандидатов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

После объявления результатов голосования во второй тур прошли семь кандидатов: Эстер Маквей, Андреа Лидсом и Марк Харпер покинули гонку.

Фаворитом стал Борис Джонсон, набрав 114 голосов, а министр иностранных дел Джереми Хант занял второе место с 43 голосами. Следующий тур голосования состоится во вторник.

Напомним, 24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили девять политиков тори.

Фаворитом считается экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, а также заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кот Малтхаус. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.