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Председатель ОБСЕ направляется на встречу с Президентом Украины

Председатель ОБСЕ направляется на встречу с Президентом Украины

КИЕВ. 13 июня. УНН. Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак отправился на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сам Лайчак сказал по завершении брифинга с министром иностранных дел Украины Павел Климкин передает корреспондент УНН.

“Извините, но я не опаздывать на встречу с Президентом”, — сказал Лайчак.

Как передает корреспондент УНН, вместе с Лайчаком в Киев приехал специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехстороннем контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик, он покинул здание МИД после брифинга вместе с словацким дипломатом.

Напоминаем, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что зафиксировали очереди на подачу документов для получения российских паспортов недалеко от города Луганска.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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