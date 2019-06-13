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РФ пытается скомпрометировать Зеленского или подставить украинских военных - Климкин

РФ пытается скомпрометировать Зеленского или подставить украинских военных - Климкин

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российская сторона, сорвав разведение сил и средств на Донбассе, пытается или скомпрометировать Президента Украины накануне зарубежных визитов, или обвинить украинскую сторону в нарушении минских договоренностей - в разведении сил несмотря на обстрелы. Об этом во время совместного брифинга с главой ОБСЕ, словацким коллегой Мирославом Лайчаком заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Мы говорили о том, каким образом российская сторона мешает дальнейшему размежеванию. Вы прекрасно понимаете, что сейчас происходит. Мы договорились о разграничении у Станицы Луганской, но тактика российской стороны очень понятна и банальна. Она (российская сторона - ред.) пытается или ухудшить позиции украинской стороны, в частности Президента Зеленского перед визитами в Берлин и Париж, чтобы не позволить, или обвинить, что разведение происходит на фоне обстрелов", - сказал Климкин.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ приветствуют инициативы Леонида Кучмы, озвученные на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, и призывают всех участников переговоров их поддержать.

Напомним, 5 июня в Минске договорились с 10 июня объявить режим тишины в Станице Луганской.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Павел Климкин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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