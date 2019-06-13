Россия рассчитывает на прагматичный подход новой власти Украины в газовых переговорах

КИЕВ. 13 июня. УНН. Россия надеется на конструктивный диалог с Украиной в вопросе транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

"В нашей позиции нет никакой политики, мы рассчитываем, что мы сможем продемонстрировать конструктивный диалог, новое руководство Украины сможет продемонстрировать прагматичный подход в вопросе о продолжении транзита через свою территорию после 2019 года. Я уверен, что при любом формате переговоры могут быть успешными только на пути поиска компромиссов", - сказал он.

Встреча Новака и Шефчовича проходит в Москве. По информации СМИ, они планируют обсудить не только транзит газа через Украину после 2019 года, но и вопрос о поставках газа в Украину, вопрос о развитии газотранспортной инфраструктуры из России в Евросоюз и проблематику энергокольца Белоруссия - Латвия - Литва - Россия (БРЭЛЛ).

Напомним, во время визита в Киев на инаугурацию Президента Украины Владимира Зеленского Шефчович заявил журналистам о намерении акцентировать во время визита в Москву, что "Евросоюз стремится и намерен как можно быстрее восстановить (трехсторонние - ред.) переговоры" между Россией, Украиной и ЕС по транзиту газа.