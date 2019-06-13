РФ предложила Украине мировую по арбитражным разбирательствам с "Газпромом"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Москва предложила Киеву урегулировать арбитражные разбирательства с “Газпромом” мировым соглашением. Об этом на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

“С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения”, — сказал он.

Как сообщал УНН, американские суды начали удовлетворять иски НАК “Нафтогаз Украины” относительно получения информации для взыскания долга с “Газпрома”, в частности, суд в Нью-Йорке разрешил “Нафтогазу” получить данные о европейских активах российской газовой монополии, а решением Стокгольмского арбитража, “Нафтогаз” добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

По результатам арбитражных производств в Стокгольме “Газпром” должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.

Кроме того, как стало известно в мае, предварительные слушания по иску “Нафтогаза Украины” в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и “Газ Капитал С.А.” об аресте любой задолженности и активов “Газпрома” запланированы на июнь 2019 года.