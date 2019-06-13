Регистрация | Вход |
USD: 26,40 0,1029  EUR: 29,89 0,1245 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 13 июня 2019 19:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог повеситься самостоятельно
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог повеситься самостоятельно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
85635
Версия для печати

РФ предложила Украине мировую по арбитражным разбирательствам с "Газпромом"

РФ предложила Украине мировую по арбитражным разбирательствам с "Газпромом"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Москва предложила Киеву урегулировать арбитражные разбирательства с “Газпромом” мировым соглашением. Об этом на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.

“С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения”, — сказал он.

Как сообщал УНН, американские суды начали удовлетворять иски НАК “Нафтогаз Украины” относительно получения информации для взыскания долга с “Газпрома”, в частности, суд в Нью-Йорке разрешил “Нафтогазу” получить данные о европейских активах российской газовой монополии, а решением Стокгольмского арбитража, “Нафтогаз” добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

По результатам арбитражных производств в Стокгольме “Газпром” должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.

Кроме того, как стало известно в мае, предварительные слушания по иску “Нафтогаза Украины” в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и “Газ Капитал С.А.” об аресте любой задолженности и активов “Газпрома” запланированы на июнь 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз, транзит
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.