ЦИК зарегистрировала еще 53 кандидатов в нардепы

КИЕВ. 13 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала 53 кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах 21 июля. Соответствующее решение приняла ЦИК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Как сообщили в пресс-службе, сегодня Комиссия зарегистрировала 53 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 42, выдвинутых политическими партиями - 11. Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 18.

Также Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Матюшкина А.Ю., выдвинутого в порядке самовыдвижения в ОВО № 74, в связи с отсутствием документов, указанных в части второй статьи 55 избирательного закона.

Напомним, вчера, 12 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 135 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.