В "Нафтогазе" выразили сожаление, что трехсторонние газовые переговоры отложили до осени

КИЕВ. 13 июня. УНН. В НАК "Нафтогаз Украины" выразили сожаление, что трехсторонние переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-Россия откладываются до осени. Как предположил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, похоже, что РФ ждет "переговорщиков", которые будут сдавать интересы Украины, передает УНН.

"Мы приветствуем усилия со стороны Мароша Шевчовича, вице-президента Еврокомиссии, в рамках его визита в РФ договориться о следующей встрече между Украиной, ЕС и РФ для обсуждения транзита газа после 2019 года.

К сожалению, как мы слышим, эта трехсторонняя встреча вновь откладывается. Ее не будет ни в июне, ни в июле, ни в августе. И только в сентябре РФ будет готова обсуждать время следующей встречи", - написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сложно не заметить, что российская сторона теперь якобы ждет формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов. Но похожая ситуация была и с президентскими выборами, которые они использовали в качестве оправдания переноса трехсторонних встреч.

"На самом деле причина очевидна - после того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для РФ эти переговоры стали неинтересными. Похоже, что РФ ждет "переговорщиков", которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон", - отметил Витренко.

Напомним, глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем заявил, что Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа (Украина-Россия-ЕС).