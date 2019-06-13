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Данилюк обсудил с министром обороны Великобритании необходимость прогресса в "минском процессе"

Данилюк обсудил с министром обороны Великобритании необходимость прогресса в "минском процессе"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Прогресс в "минском процессе" является одним из приоритетов украинской власти. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время встречи с директором Главного управления евроатлантической безопасности Министерства обороны Великобритании Ником Гарри, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Достичь прогресса в "минском процессе" - один из ключевых приоритетов власти", - заявил Данилюк, выразив надежду, что переговоры нового состава украинской части Трехсторонней контактной группы будут успешными.

Он сделал акцент на гуманитарных аспектах и вопросах человеческой безопасности. Также секретарь СНБО заявил о необходимости усиления информационной составляющей противодействия Украины российской гибридной агрессии на временно оккупированных территориях.

Стороны также обсудили ситуацию безопасности в регионе, учитывая последние события в некоторых странах Восточной Европы, в частности, в Республике Молдова.

В свою очередь, директор Департамента международной безопасности Министерства обороны Великобритании Н. Гарр подтвердил неизменность поддержки Великобританией независимости и территориальной целостности Украины. Он также положительно оценил реформы в секторе безопасности и обороны Украины, и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии партнерства между нашими странами.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк встретился с членом наблюдательного совета "Атлантического совета" Дэвидом Петреусом.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Александр Данилюк

В тексте упоминаются

Данилюк Александр
Данилюк Александр
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