В "Нафтогазе" заверили, что "Газпром" не предлагал никаких "мировых"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российский монополист "Газпром" не предлагал НАК "Нафтогаз" никаких "мировых соглашений", а только продолжает настаивать на отмене обязательств по решениям международных арбитражей. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает УНН.

"В ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на Александра Новака, главу Минерго РФ, что Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между "Нафтогазом" и "Газпромом" мировым соглашением мы можем сообщить, что "Нафтогаз" пока не получал никаких таких предложений. Если получим, мы их внимательно рассмотрим", - отметил Витренко.

По его словам, в частности украинская сторона может рассмотреть, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нафтогазу" убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах. При этом представитель НАК напомнил, что по этому решению "Газпром" должен Украине уже более 2,8 млрд долларов.

Также, по его словам, "Нафтогаз" готов рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах.

Поскольку эта компенсация является предметом требований украинской стороны в новом арбитраже, то в случае урегулирования этого вопроса, "Нафтогаз" не будет этого требовать в арбитраже. При этом он отметил, что новый арбитраж начал не "Нафтогаз", а "Газпром".

Как предположил Витренко, Александр Новак, скорее всего, имел в виду "мировое соглашение" в смысле, уже озвученное Алексеем Миллером, главой "Газпрома", во время предыдущих встреч, по которому решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

"То есть мы должны минимум "добровольно" отказаться от 2,8 млрд долларов, а по максимуму, еще и вернуться в статус должника по положению контракта "бери или плати" (более 80 млрд долларов до конца 2019 года) и газ, отобранный в 2014-2015 году (около 4 миллиардов долларов)", - прокомментировал заявление представитель "Нафтогаза".

По его мнению, российская сторона навязывает Украине это "мировое соглашение" в обмен на продление текущего контракта на транзит, который, в интерпретации "Газпрома", вопреки решению арбитража, не несет никаких обязательств "Газпрому" по объемам транзита.

И как только "Газпром" достроит Северный Поток-2 и Турецкий Поток, по мнению Витренко, он прекратит транзит через Украину, оставив "Нафтогаз" ни с чем.

Как отметил представитель компании, Киеву в этой ситуации следует объяснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как это уже было в 2009 году. Что действенные меры - это прекращение строительства Северного Потока-2 и эффективное антимонопольное расследование по жалобе Украины против "Газпрома", а также готовиться к прекращению транзита с 2020 года, получая при этом через международный арбитраж за это компенсацию.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" выразили сожаление, что трехсторонние переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-Россия откладываются до осени.

Ранее УНН сообщал, что Москва предложила Киеву урегулировать арбитражные разбирательства с "Газпромом" мировым соглашением.