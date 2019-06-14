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НАПК проверит "свободовца" из-за его автомобиля

НАПК проверит "свободовца" из-за его автомобиля

КИЕВ. 14 июня. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заинтересовалось декларациями депутата Винницкого облсовета от партии "Свобода" Владимира Заричанского. Об этом сообщили в НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство рассмотрит вопрос о проведении полной проверки деклараций, поданных Заричанским Владимиром Анатольевичем в соответствии с требованиями Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, утвержденного решением Национального агентства от 10.02.2017 №56, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 13.02.2017 под №201/ 30036", - сообщили в НАПК.

Напомним, по данным СМИ, Заречанский занизил стоимость своего задекларированного авто в семь раз.

Речь идет о Lexus LX 570 2011 года рыночная стоимость которого стартует от 1 млн 143 тыс. грн. В то же время, Заречанский в своей декларации за 2016 указал, что стоимость автомобиля составляет всего 150 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: автомобили, проверки, НАПК
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