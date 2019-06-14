Советник Трампа увидел в победе Зеленского шанс для мира на Донбассе

КИЕВ. 14 июня. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что существуют новые возможности для наступления мира на Донбассе, благодаря избранию президентом Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Twitter Джона Болтона.

В своем Twitter Болтон сообщил о встрече со спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. "Мы обсудили ситуацию в Украине, и оба согласились, что избрание президентом Владимира Зеленского создает новые возможности для наступления мира на Донбассе", - написал советник Дональда Трампа.

В свою очередь улучшение ситуации на востоке Украины Болтон назвал важнейшим условием для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. "Но очень важно, чтобы Россия также выполнила свою часть (обязательств) и серьезно занималась бы этим вопросом", - добавил он.

Напомним, новая встреча в нормандском формате может состоятся в июле, каких-либо конкретных договоренностей по этому поводу пока нет.