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Советник Трампа увидел в победе Зеленского шанс для мира на Донбассе

Советник Трампа увидел в победе Зеленского шанс для мира на Донбассе

Курт Волкер и Джон Болтон

КИЕВ. 14 июня. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что существуют новые возможности для наступления мира на Донбассе, благодаря избранию президентом Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Twitter Джона Болтона.

В своем Twitter Болтон сообщил о встрече со спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. "Мы обсудили ситуацию в Украине, и оба согласились, что избрание президентом Владимира Зеленского создает новые возможности для наступления мира на Донбассе", - написал советник Дональда Трампа.

В свою очередь улучшение ситуации на востоке Украины Болтон назвал важнейшим условием для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. "Но очень важно, чтобы Россия также выполнила свою часть (обязательств) и серьезно занималась бы этим вопросом", - добавил он.

Напомним, новая встреча в нормандском формате может состоятся в июле, каких-либо конкретных договоренностей по этому поводу пока нет.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Донбасс, Украина, Курт Волкер, ООС, ОРДЛО, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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