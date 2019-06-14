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МИД: консула отправили на место ДТП с украинцами в Польше

МИД: консула отправили на место ДТП с украинцами в Польше

КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинского консула отправили в Мендзыжеч в западной Польше, где в дорожно-транспортном происшествии погибли украинцы. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Консул рядом не только в случае задержания украинцев за рубежом, но и прежде всего, если случилась беда: он выезжает в уезд Мендзыжеч (РП), где в ДТП погибли украинцы. Консул спешит помочь родным в этой тяжелой ситуации и разделить бремя их печали", - сообщил дипломат.

Напомним, 12 июня в Польше в ДТП погибли трое украинцев. Возбуждено уголовное дело.

Источник: УНН
Теги: ДТП, МИД, Украина, Польша
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