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Украина заказала услуги по созданию и распространению рекламы на африканском телевидении

Украина заказала услуги по созданию и распространению рекламы на африканском телевидении

КИЕВ. 14 июня. УНН. Государственное предприятие “Центр защиты информационного пространства Украины” заказало услуги по созданию и распространению рекламы в ведущих средствах массовой информации Африки. Соответствующая информация содержится на сайте Рrozorro, передает УНН.

По информации на странице тендера, услуги по созданию и распространению информационных продуктов (размещение и демонстрации информации) в ведущих средствах массовой информации Африки (на телевидении) был объявлен еще 25 октября прошлого года.

Победителем стало ООО Евромедиа Компани, которое предложила цену в 1,7 млн грн. Срок выполнения работ истек еще 31 декабря 2018 года.

Напомним, по состоянию на март текущего года в системе публичных закупок Prozorro было зафиксировано более 3 миллионов тендеров, а сумма сэкономленных средств достигла отметки в 76 миллиардов гривен.

Источник: УНН
Теги: Украина, Африка, Prozorro
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