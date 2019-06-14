Регистрация | Вход |
USD: 26,42 0,0152  EUR: 29,82 -0,0727 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 14 июня 2019 10:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГПУ изучают письменные ответы Сытника на вопросы следователей
В ГПУ изучают письменные ответы Сытника на вопросы следователей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4470
Версия для печати

В ГБР поступило пятая заявление Портнова

В ГБР поступило пятая заявление Портнова

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Государственный бюро расследований поступило новое заявление бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

"Оно (заявление - ред.) к нам вчера после обеда поступило. У нас есть 24 часа для принятия процессуального решения по нему, вносить или не вносить (сведения - ред.)", - отметили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 13 июня, бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований новое заявление о "преступлениях" пятого президента Петра Порошенко и спикера Верховной Рады Андрей Парубия.

Источник: УНН
Теги: Портнов, заявления, ГБР, Петр Порошенко, Андрей Парубий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.