Новости: Политика
Пятница, 14 июня 2019, 10:21 • Анжелика Зенова • 4470
В ГБР поступило пятая заявление Портнова
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Государственный бюро расследований поступило новое заявление бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.
"Оно (заявление - ред.) к нам вчера после обеда поступило. У нас есть 24 часа для принятия процессуального решения по нему, вносить или не вносить (сведения - ред.)", - отметили в пресс-службе.
Напомним, вчера, 13 июня, бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований новое заявление о "преступлениях" пятого президента Петра Порошенко и спикера Верховной Рады Андрей Парубия.
Источник: УНН