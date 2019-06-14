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Украина сегодня выступит в трибунале по делу против России

Украина сегодня выступит в трибунале по делу против России

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага сегодня продолжатся устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения дела, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. В заключительный день слушаний выступит Украина, передает УНН.

"В пятницу во второй половине дня мы закончим эту неделю представлением украинской позиции и будем ждать после этого уже на позицию суда по решению дела по юрисдикции", - сообщила агент Украины на слушаниях, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Текущие слушания касаются вопроса юрисдикции трибунала для рассмотрения "большого дела Украины против России".

В понедельник суд опубликовал позиции Украины и России относительно юрисдикции. Указано, что "Российская Федерация считает, что суд не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку суд не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма".

Украина считает, что России не удастся избежать юрисдикции суда.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, трибунал, Украина, арбитраж
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