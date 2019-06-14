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МинТОТ: боевики на Донбассе задерживают выплаты на 10 шахтах

МинТОТ: боевики на Донбассе задерживают выплаты на 10 шахтах

КИЕВ. 14 июня. УНН. Управляемые Российской Федерацией оккупационные администрации продолжают уничтожать угольную промышленность Донбасса. Несмотря на их постоянные отчеты о введении в эксплуатацию новых лав и шахтных горизонтов, на оккупированных территориях наблюдается стремительное сокращение объемов добычи угля одновременно с закрытием, ликвидацией и объединением предприятий, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

“В адрес МТОТ поступает информация от граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, об увеличении задолженности по выплате заработной платы и компенсационных выплат при увольнении на угледобывающих предприятиях. По имеющимся данным, выплаты не осуществляются на 10-ти захваченных шахтах. По состоянию на май 2019 на ГП „Артемуголь“ задолженность составила около 300 000 рос.руб; на ГП „Орджоникидзеуголь“ — более 500 000 руб; на ГП „Торезантрацит“ — почти 2 000 000 рос.руб”, — указано в сообщении.

Как стало известно, несмотря на существенное сокращение штата предприятий и многочисленные иски в местные суды, обеспечить стабильные выплаты шахтерам оккупационная власть не в состоянии из-за отсутствия источников финансирования. По состоянию на 1 мая численность работников по сравнению с 2014 годом на ГП “Артемуголь” сократилась на 2000 человек; на ГП “Орджоникидзеуголь” — в 5000 человек. При этом в условиях недостаточного финансирования даже сотрудники, которые остались, работают неполный рабочий день.

Напоминаем, в течение мая 2019 административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 197 795 человек, что на 39,78% больше по сравнению с апрелем.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, оккупация, боевики
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