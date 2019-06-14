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Зеленский в годовщину сбития Ил-76 приехал в Минобороны почтить погибших

Зеленский в годовщину сбития Ил-76 приехал в Минобороны почтить погибших

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Степан Полторак почтили память военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших в этот день в разные годы и в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 14 июня, в Минбороны Украины состоялся ежедневный утренний церемониал чтения памяти военнослужащих ВСУ, погибших в этот день в разные годы и в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины. В памятном мероприятии приняли участие Президент Украины, министр обороны Украины, руководство оборонного ведомства, офицеры и сотрудники структурных подразделений Минобороны, Генштаба, военнослужащие Киевского гарнизона, родные и близкие погибших украинских военнослужащих", - сообщили в оборонном ведомстве.

Сегодня, 14 июня, звон памяти раздался 54 раза.

"В этот день в 2014 году в результате террористического акта в ночь на 14 июня был сбит военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВС Украины, на борту которого находились 40 десантников и 9 членов экипажа", - напомнили в Минобороны.

Присутствующие почтили память защитников Украины минутой молчания и возложили цветы к стеле.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 2014 года террористы подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибли 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

СБУ сообщила, что установила причастность Кремля к сбитию украинского военно-транспортного самолета Ил-76, что произошло пять лет назад в небе над Луганском.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Ил-76, Степан Полторак, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Полторак Степан
Полторак Степан
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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