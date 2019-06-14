В Украине стало больше сторонников досрочных выборов - опрос

КИЕВ. 14 июня. УНН. Количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросла с 72% до 88%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Согласно результатам опроса, количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросло с 72% до 88%, и только 8% имеют противоположное мнение (в мае - 18%).



Так, 58% считают, что указ главы государства о роспуске парламента соответствует как Конституции, так и настроениям граждан. 20% - считают, что он не соответствует основному закону, но соответствует настроениям общественности, лишь 6% считают его незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям.



Причем, как отметили в "Рейтинге", больше тех, кто считает указ о роспуске парламента соответствующим Конституции и настроениям граждан - на юге (67%), относительно меньше на западе (50%). В электоральном разрезе больше всего в соответствии закона и общественным ожиданиям убеждены сторонники партии "Слуга народа" (72%), меньше всего - сторонники партии "Европейская солидарность" (7%). При этом почти половина последних считают, что хотя и указ о досрочных выборах не отвечает законности, он отвечает ожиданиям граждан.

Справка. Приведенные данные были получены в ходе проведения социологического опроса населения Украины от 18 лет и старше в течение 8-12 июня 2019 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому избиратели дают не больше года, чтобы понять, справится ли он с руководством страны.