Регистрация | Вход |
USD: 26,42 0,0152  EUR: 29,82 -0,0727 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 14 июня 2019 12:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГПУ изучают письменные ответы Сытника на вопросы следователей
В ГПУ изучают письменные ответы Сытника на вопросы следователей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3270
Версия для печати

В Украине стало больше сторонников досрочных выборов - опрос

В Украине стало больше сторонников досрочных выборов - опрос

КИЕВ. 14 июня. УНН. Количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросла с 72% до 88%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Согласно результатам опроса, количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросло с 72% до 88%, и только 8% имеют противоположное мнение (в мае - 18%).

Так, 58% считают, что указ главы государства о роспуске парламента соответствует как Конституции, так и настроениям граждан. 20% - считают, что он не соответствует основному закону, но соответствует настроениям общественности, лишь 6% считают его незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям.

Причем, как отметили в "Рейтинге", больше тех, кто считает указ о роспуске парламента соответствующим Конституции и настроениям граждан - на юге (67%), относительно меньше на западе (50%). В электоральном разрезе больше всего в соответствии закона и общественным ожиданиям убеждены сторонники партии "Слуга народа" (72%), меньше всего - сторонники партии "Европейская солидарность" (7%). При этом почти половина последних считают, что хотя и указ о досрочных выборах не отвечает законности, он отвечает ожиданиям граждан.

Справка. Приведенные данные были получены в ходе проведения социологического опроса населения Украины от 18 лет и старше в течение 8-12 июня 2019 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому избиратели дают не больше года, чтобы понять, справится ли он с руководством страны.

Источник: УНН
Теги: выборы, опрос, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.