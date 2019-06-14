Москалькова намерена посетить Вышинского в киевском СИЗО

КИЕВ. 14 июня. УНН. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена посетить в киевском СИЗО главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского, с просьбой оказать содействие в этом она обратилась к уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой, передееа УНН.

“Во время недавней встречи Татьяна Москалькова обратилась к украинской стороне с просьбой посетить Кирилла Вышинского в Лукьяновском СИЗО Киева”, — говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Москальковой.

По мнению российского омбудсмена, для президента Украины Владимира Зеленского “права человека, понятия милосердие и гуманизм стали приобретать свое истинное звучание”.

Встреча Москальковой и Денисовой состоялась 11 июня в Москве. Они договорились начать подготовку меморандума о помощи гражданам Украины, заключенным в российских тюрьмах, и россиянам, находящимся в пенитенциарных учреждениях Украины.

Напоминаем, во время заседания суда Вышинского снова держали в стеклянной кабине.