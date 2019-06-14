Ющенко пока не вызывали на допрос по делу о Межигорье

КИЕВ. 14 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины пока не вызвала на допрос третьего президента Виктора Ющенко в деле о присвоении “Межигорья”. Об этом журналисту сообщил УНН начальник Второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.

“До этой пятницы не вызывался (на допрос — ред.)”, — отметил Радионов.

Он пояснил, что вызов на вручение подозрения тоже предполагает дачу показаний, от чего Ющенко тогда отказался. После того, по словам Радионова, допросы не проводились.

“Он (Виктор Ющенко — ред.) желание еще такого не обнаружил — давать показания — это его право. Подозреваемый вправе отказаться, не объясняя, почему он так решил. Такую же позицию подтвердил его адвокат”, — сказал Радионов.

Он добавил, что Ющенко может дать показания как на стадии досудебного расследования, так и в ходе судебного следствия.

“Часто подозреваемые именно такую тактику выбирают. Они для себя соотносят, или их вина доказана, или нет, как они на внутреннее убеждение считают”, — пояснил Радионов.

По его словам, если Ющенко вызовут на допрос, но он не будет появляться, то будут применяться меры обеспечения уголовного производства, в частности мера пресечения.

Как сообщил Радионов, следствие не завершено, еще будут внесены несколько ходатайств.

“Мы планируем как можно быстрее завершить расследование”, — добавил Радионов.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в злоупотреблении служебным положением и завладении государственным комплексом “Межигорье”.

Напомним, при вручении подозрения Генеральная прокуратура Украины не получила показаний Ющенко по подозрению в присвоении “Межигорья”.

Позже адвокат Ющенко сообщил, что контактировать с адвокатом Януковича по делу “Межигорья”.